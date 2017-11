10 anni fa la scomparsa del Barone Nils Liedholm: le sue frasi più celebri

1986: il primo Milan della presidenza Berlusconi, con in panchina Nils Liedholm e in squadra Di Bartolomei, Paolo Rossi, Franco Baresi e Tassotti

«Galderisi si lamenta perché non gioca? Non deve preoccuparsi, lo considero un fuoriclasse, ma a volte anche i migliori devono sedere in panchina. Guardate Nuciari: da 4 anni è il miglior portiere italiano, eppure non gioca mai!»

«Il calcio è sempre eguale. Io da trent'anni mi scrivo tutto su un diario, e ho scoperto che è sempre eguale»

«L’allenatore di calcio è il più bel mestiere del mondo, peccato che ci siano le partite».

«I calciatori? Mi preoccupano un po' solo quelli innamorati o fidanzati. Chi ha già famiglia non ha sbandamenti, non ha alti e bassi di rendimento. Per fortuna, gli innamorati della Roma sono tre o quattro»

«Un giorno sbagliai un passaggio, non succedeva da due anni e tutto lo stadio fece un ‘oohhh’ di meraviglia»

«Ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti. E ci sono palloni che vanno dai giocatori. Succede solo ai più bravi».

«Si gioca meglio in 10 contro 11»

«Stai bene? Allora ce la fai a salire le scale delle tribuna...»

«E' la palla che deve correre, non noi...lei non suda. Gli schemi sono belli in allenamento: senza avversari riescono tutti»

«Io schiero la mia squadra in modo perfetto. Il problema è che quando l'arbitro fischia l'inizio della partita i giocatori si muovono»

«Un giorno a San Siro tirai fortissimo, colpii la traversa e il pallone ritornò nella nostra area»