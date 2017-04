Roma-Lazio 3-2, i Top & Flop: Manolas imbarazzante, Immobile devastante

I migliori e i peggiori della sfida di Coppa Italia: pagelle a cura di Guido D'Ubaldo e Fabrizio Patania

Salah 6,5

I raddoppi di marcatura preparati da Inzaghi vanificano la sua velocità. L’unica consolazione è che si sblocca con una doppietta contro la Lazio, alla quale non aveva mai segnato.

El Shaarawy 6,5

Un solo spunto all’inizio, poi il gol dell’1-1, che aveva regalato solo un’illusione. Nella ripresa è uno dei pochi a non arrendersi e dal suo tiro che colpisce il palo arriva il primo gol di Salah.

Paredes 4,5

Spalletti gli affida una posizione molto arretrata davanti alla difesa. Non è pronto sulla ribattuta di Alisson e Milinkovic lo brucia come un principiante. Ancora una volta, come all’andata, sbaglia gli appuntamenti che contano.

Manolas 4,5

Sul primo gol si lascia anticipare da Immobile. Non è il primo errore pesante di questa stagione, probabilmente l’ultima in maglia giallorossa. Poi è ancora in ritardo sul centravanti biancoceleste nella ripresa ed è fuori posizione quando Immobile scatta in contropiede per il raddoppio. Imbarazzante.

Immobile 7,5

Decide il derby, non solo perché segna ed entra nel primo gol. E’ un combattente, corre sino alla fine. Nella ripresa diventa letale in contropiede.

Milinkovic 7,5

Non parte bene. Al momento giusto, però, è davanti ad Alisson e sbatte la palla in rete. Decisivo il suo lancio per Immobile.

De Vrij 5,5

Perde subito Dzeko, un paio di svarioni, poi entra in partita e indovina quattro o cinque interventi prima di sbucciare il pallone trasformato da El Shaarawy nel pareggio. Nell’intervallo esce per infortunio.

Keita (12’ st) 5,5

Pecca di egoismo e non aiuta a centrocampo.