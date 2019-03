Euro 2020, qualificazioni: si fa male Cristiano Ronaldo, le reazioni della stampa estera

La preoccupazione per le condizioni di CR7 costretto a uscire dopo mezz'ora per un problema muscolare unisce le testate di tutta Europa

AS: «Si fa male Cristiano contro la Serbia»

A BOLA: «Partita finita per Cristiano Ronaldo stasera»

L'EQUIPE: «Cristiano Ronaldo esce per infortunio. Titolare contro la Serbia, dopo mezz'ora si fa male alla coscia destra»

EXPRESS: «La stella della Juve Cristiano Ronaldo si fa male con il Portogallo nelle qualificazioni»

MARCA: «Allarme a Lisbona: si lesiona Cristiano Ronaldo»

MIRROR: «Ronaldo esce per infortunio, la Juve teme possa saltare la sfida con l'Ajax»

O JOGO: «Lesione per Cristiano Ronaldo, esce contro la Serbia»

OLE: «Allerta, si fa male Cristiano! Enorme problema per il Portogallo e per la Juve a due settimane dalla sfida di Champions contro l'Ajax»

SPORT: «Cristiano Ronaldo, lesione in Portogallo-Serbia. Problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per alcune settimane»

SUN:«Preoccupazione per Ronaldo, che esce per un infortunio muscolare: brutto colpo per la Juventus»