Brasile, tutti in fuorigioco se la guardalinee è la sexy Denis Bueno

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori

La modella brasiliana Denis Bueno ha partecipato in qualità di guardalinee all'amichevole tra Desire e Sporting. Il suo look non è passato inosservato, soprattutto tra i calciatori