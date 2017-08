Allegri-Ambra, rivista con il Var non c'è simulazione

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch

Continua l'amore tra l'allenatore della Juventus e l'attrice: la rivista Chi pubblica in esclusiva altre foto dei loro baci in alta quota in Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch