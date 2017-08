Top e flop dell'Inter: Perisic devastante, Gagliardini in crisi

Icardi bomber, Candreva continuo. Skriniar e D'Ambrosio in difficoltà rispetto al solito

ICARDI 8

Seconda giornata e seconda doppietta: è a quota 82 gol in 148 presenze nell'Inter.

PERISIC 7.5

Due assist per dare un calcio alle ultime tentazioni dello United. Ripresa devastante, da vero top player.

CANDREVA 7

Sbaglia qualcosa, ma è il più continuo anche nella prima frazione. L'assist per l'1-1 è una chicca.

SKRINIAR 5.5

Più in difficoltà rispetto al solito. Non passa l'esame Dzeko anche se limita... le perdite con grinta.

D'AMBROSIO 5.5

Sull'1-0 è lui a tenere in gioco Dzeko. Prova a spingere, viene travolto da Perotti-Kolarov. Meglio la ripresa.

GAGLIARDINI 5

Il più in crisi. In mezzo ha troppi spazi da coprire e va in chiaro affanno. Un tempo e rimane negli spogliatoi.