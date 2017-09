Serie A, che balzo per Inter e Sampdoria: + 5 rispetto all'anno scorso

Nel confronto con il 2016/17 dopo 6 giornate Genoa e Sassuolo sono le peggiori

Il Genoa, ancora a secco di vittorie dopo 6 turni, ha 9 punti in meno

Inizio in salita anche per il Sassuolo di Bucchi che ha 5 punti in meno

Grosse difficoltà anche per Delneri: l'Udinese ha 4 punti in meno

Chievo e Bologna stanno disputando un buon campionato ma hanno comunque due punti in meno

Saldo negativo anche per Rastelli e Pioli: un punto in meno rispetto all'anno scorso per Cagliari e Fiorentina

Due punti in più in classifica rispetto all'anno scorso per Milan, Roma e Atalanta. Da sottolineare il fatto che Di Francesco ha giocato una partita in meno

Ci sono quattro squadre che viaggiano con 3 punti in più rispetto a 12 mesi fa: Juventus, Lazio, Crotone e Torino

La rivelazione della stagione di Serie A fin qui è la Sampdoria che con una gara in meno ha 5 punti in più rispetto alla prima annata di Giampaolo

In testa alla classifica delle squadre più migliorate c'è anche l'Inter di Spalletti che non brilla ma viaggia a +5 rispetto al 2016/2017