Mercato Inter, al via la rivoluzione: tutti i nomi di Spalletti

Due centrali e almeno un terzino, per la difesa, un paio di centrocampisti e un attaccante esterno. Il nuovo tecnico interista ha le idee chiare e Suning è intenzionata ad accontentarlo

Antonio Rüdiger (difensore): la Roma chiede 40 milioni, l'Inter non ne vuole sborsare più di 30

Dalbert Henrique (difensore): il Nizza chiede 15 milioni ma la trattativa potrebbe chiudersi intorno agli 11

Mariano Ferreira Filho (difensore): l'operazione non è semplice visto che il Siviglia vorrebbe rinnovare il contratto all'esterno. La sua clausola rescissoria è fissata a 20 milioni

Rick Karsdorp (difensore): l'esterno del Feyenoord piace molto all'Inter. I problemi sono due: costa 13 milioni e piace moltissimo alla Roma

Kenny Tete (difensore): il giovane terzino destro dell'Ajax è gestito da Mino Raiola e potrebbe essere una valida alternativa nella rosa di Spalletti

Andrea Conti (difensore): l'esterno è stato una delle grandi rivelazioni dell'Atalanta di Gasperini. Il problema dell'Inter è il Milan che sul giocatore si è mosso in anticipo ed è super favorito

Radja Nainggolan (centrocampista): è lui il vero obiettivo del mercato interista. Sarebbe il top player che farebbe tornare il grande entusiasmo fra i tifosi. I problemi sul rinnovo del contratto con la Roma potrebbero agevolare il suo trasferimento a Milano

Grzegorz Krychowiak (centrocampista): il polacco è da tempo nel mirino dell'Inter e potrebbe essere un'alternativa a Gagliardini. Per convincere il Psg a cedere il suo giocatore Suning potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Kondogbia

Adrien Rabiot (centrocampista): è l'alternativa a Krychowiak. Spalletti lo apprezza da tempo, Sabatini lo voleva portare alla Roma. L'affare potrebbe andare in porto grazie anche alla contropartita Kondogbia da offrire al Psg

Matias Vecino (centrocampista): arrivare al giocatore della Fiorentina è sicuramente più agevole - e meno oneroso - rispetto a Rabiot. Però Vecino resta solo un'alternativa, il nome di ripiego qualora Suning non riesca a convincere il Psg a cedere il suo gioiello. Il centrocampista della Fiorentina sarebbe comunque perfetto in mediana come alternativa a Gagliardini

Federico Bernardeschi (attaccante): è lui il grande sogno dell'Inter insieme a Nainggolan. La Fiorentina non è disposta a privarsi del suo campione ma se da Milano dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile...

Domenico Berardi (attaccante): se fino a poco tempo fa Berardi sembrava destinato all'Inter, adesso la pista si è raffreddata. L'obiettivo di Suning è Bernardeschi