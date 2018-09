Inter, Nagatomo in visita ad Appiano

Sorpresa al Suning Training Centre per i non convocati dalle nazionali: il samurai Nagatomo, ora in forza al Galatasaray, è tornato per far visita ai suoi ex compagni dopo che a inizio mercato si era concluso il suo rapporto con la società nerazzurra

