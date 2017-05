Top & flop Juventus: Bonucci zittisce il Gallo, Mandzukic impreciso

I migliori e i peggiori tra i bianconeri nel derby (voti di Andrea Ramazzotti)

Higuain (11'st) 7 Entra acclamato dallo Stadium e nel recupero piazza la zampata vincente, suo trentaduesimo centro stagionale. Ora è a -1 dalla vetta dei cannonieri. Decisivo come sempre

Bonucci 6,5 Marca Belotti, uno degli idoli del figlio, e se la cava bene. Imposta in modo non banale e sfiora il gol con la solita faccia... da derby, ma i complimenti a Molinaro che gli devia una conclusione a botta sicura sono da applausi

Pjanic 6,5 Entra e in mezzo al campo fa pesare la sua classe e la sua lucidità. Mette il piede nelle azioni più pericolose e guida l’assalto che porta al pareggio

Dybala 6,5 Ispirato come nelle serate di vena, si carica la Juve sulle spalle. Si accende di continuo: tra le linee sfugge ad Acquah e solo Hart gli nega il gol. Chiede il cambio per un crampo

Sturaro 5 Mai nel vivo, in un ruolo non suo. Non è un esterno offensivo mancino e si nota chiaramente. Cerca di non farsi trovare fuori posizione e si danna l’anima quando il Toro attacca dalla sua parte. Non basta

Mandzukic 5 Prende il posto di Higuain e ritrova il ruolo di centravanti che era suo la scorsa stagione. Un paio di sponde da maestro, ma anche l’1-1 sprecato. Con il Pipita in campo, ritorna a sinistra