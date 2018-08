Lazio

La Lazio travolge 12-0 i dilettanti del TSV Victoria e si prepara per il Borussia

Amichevole d'allenamento per gli uomini di Inzaghi che hanno affrontato una squadra locale militante nella sesta divisione tedesca. Le reti sono state di Immobile (doppietta), Luis Alberto, Correa, Caicedo, Lulic, Neto, Patric, Jordao, Bastos e Rossi (doppietta). Per il tecnico arrivano importanti risposte tecniche in vista dell'amichevole di domenica contro il Borussia Dortmund