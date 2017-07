Quanti tifosi per il Napoli a Dimaro! C'è anche Ounas

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario

Centinaia di supporter azzurri hanno accolto la squadra di Sarri in arrivo in Trentino per il ritiro estivo: per la prima volta c'è anche il nuovo acquisto franco-algerino, arrivato con un cappellino del club infilato al contrario