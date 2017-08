Napoli, le "non" pagelle prima della Champions League

Non ci sono voti ma solo indicazioni nell'analisi di Antonio Giordano su questo Napoli estivo. Prima dei preliminari contro il Nizza, sotto stretta osservazione ci sarà la ricerca della felice vena offensiva del trio formato da Callejon, Mertens e Insigne. Allungare il minutaggio del maggior numero di giocatori è il secondo obiettivo del tecnico

Reina - E’ già reattivo, sveglio e svelto, incurante della vicenda rinnovo, che alla sua età certo non può distrarlo, né deve: non ha bisogno di dimostrare eppure ha gli occhi puntati addosso, come fosse un ragazzino di trentacinque anni (da compiere a fine a mese) che ancora deve sottoporsi all’esame. Ma dài.

Hysaj - I carichi di lavoro l’hanno appesantito, e forse anche un po’ la barba che lo «invecchia»: gli è mancata qualche copertura (a Bournemouth) ed un po’ di scioltezza in fase difensiva, ma adesso si passa alla velocità e quello è argomento più adatto per il suo fisico, che sa come rispondere.

Albiol - Si è sistemato immediatamente, di fisico ed in linea, per andare a governare un settore che ad ogni minimo gol vede invocare il legittimo sospetto. Come se agli avversari, tutti e ovunque, dovesse essere vietato segnare. Lui c’è già, da antico regista difensivo che chiede ormai soltanto partite vere.

Koulibaly - Gli è scappato qualche errorino - contro il Chievo, ad esempio - e poi a Bournemouth la traiettoria impazzita, su cross deviato involontariamente da Hysaj, l’ha scavalcato. Però quando bisogna andare a riprendere qualcuno, sembra viaggi su ritmi che non appartengono agli umani. Un gol al Bayern, per il morale.

Ghoulam - La prima ora contro l’Atletico Madrid ha sfiorato la perfezione assoluta: ottima la fase difensiva e addirittura straripante quella offensiva, ricca di percussioni, di leggerezza e di eleganza. Ha il contratto che scade nel giugno dell’anno prossimo ma ha voglia di restare a Napoli e sta lavorando anche in questa direzione (con il club).

Allan - Fino a Bournemouth ha sistemato una siepe tra sé e Zielinski poi gli sono scappati due passaggi laterali che hanno dilapidato una ripartenza e ne hanno concessa una agli avversari. ma ha i muscoli per lottare in una doppia partita da dentro o fuori e può darsi (può darsi) che il polacco sia ancora un filo dietro.

Jorginho - Fa il regista come gli piace e come gli chiede Sarri: ma in questo momento non è il suo calcio che colpisce, semmai la sua interpretazione del ruolo, anche dal punto di vista caratteriale. Scandisce i tempi del gioco e lo fa con il piglio di chi non ha più tempo da perdere. Messaggi anche per Ventura, il Commissario Tecnico.

Hamsik - Qualche luce, qualche ombra, residui di fatica che magari gli hanno appannato le idee: ma la sua stagione, si sa, comincia quando l’arbitro fischia le sfide che contano e nella fase ascendente non ha mai tradito. Anzi, si è galvanizzato. Vede il record dei gol di Maradona, lo insegue.

Callejon - Se possibile, inventatene un altro: è di intelligenza tattica sublime e la definizione di Allegri («pare giochi a nascondino») gli si addice a pennello. Pure in amichevole, se ne sta dietro l’ultimo uomo e poi zac, il taglio perfetto e persino il gol d’autore. Si riproduce da solo, nelle varie zone del campo, non uno ma (quasi) trino.

Mertens - E’ la sua prima stagione completa da centravanti autentico: ma quale falso nueve. Semmai è falso ciò che si è visto, perché ha avuto talmente tante occasioni e ne ha sprecate (quasi) altrettante. Ma si è impadronito dello spazio ed anche della voracità assoluta di quelli che - come lui - hanno bisogno del gol per rigenerare l’autostima.

Insigne - Disegna le partite secondo le esigenze, va dentro al campo o si allarga, prova il tiro a giro e comunque non nega mai il proprio sostegno e si abbassa, persino troppo. E’ uomo da un bel po’, nella gestione di se stesso, dei tempi di gioco e degli atteggiamenti, come se avvertisse la responsabilità di un ruolo che non va occupato soltanto in campo.