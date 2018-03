Napoli, la lista di Sarri e Giuntoli: chi può arrivare e chi può partire

La squadra che verrà è nella sua fase embrionale ma l'allenatore e il direttore sportivo hanno tracciato gli identikit degli uomini con i quali ripartire

MATTIA PERIN (GENOA): Ormai quasi certo che se ne andranno Reina e anche Rafael, ma è pure scontato che Giuntoli faccia il possibile per confermare Luigi Sepe e convincerlo a restare. In ogni caso la caccia a un portiere è tra le priorità: in pole c'è Mattia Perin

BERND LENO (BAYER LEVERKUSEN): 26 anni, il portiere della nazionale tedesca è un'alternativa a Perin

SIMON MIGNOLET (LIVERPOOL), 30 anni portiere dei Reds e della nazionale Belga. Anche lui è nella lista

ALESSIO CRAGNO (CAGLIARI): 23 anni, portiere. Anche lui è nella lista

ALEX MERET (SPAL): 20 anni, è un altro nome sul taccuino per la porta

ALEJANDRO GRIMALDO (BENFICA): 22 anni, esterno sinistro che piace molto a Sarri

SIME VRSALJKO (ATLETICO MADRID): 26 anni compiuti da poco, rimane un pupillo di Giuntoli e di Sarri ma spendere all’Atletico Madrid non è mica semplice

JEREMY TOLJAN (BORUSSIA DORTMUND): 24 anni ad agosto, è un'opzione di assoluto riguardo.

SIMONE VERDI (BOLOGNA): 25 anni, a gennaio è stato a un passo dal Napoli (c'era l'accordo fra i club, ma il fantasista ha rifiutato il trasferimento in extremis). Per giugno la pista è caldissima

LUCAS TORREIRA (SAMPDORIA): 22 anni, colpisce per varie cose - intensità, rapidità di pensiero - ed è anche lui sul taccuino di Giuntoli



DENNIS PRAET (SAMPDORIA): 23 anni, centrocampista: seguito da Giuntoli anche se ha caratteristiche assai simili ad altri calciatori già in organico

MATEO KOVACIC (REAL MADRID): 24 anni, un ragazzino che vi parrà «vecchio» semplicemente perché va in giro da un bel po’. Fu chiesto al Real Madrid un anno fa, rimane merce pregiata...

DAVY KLAASSEN (EVERTON): 25 anni, è fuori dal novembre scorso e l'Everton si starà mordendo le dita per aver detto (e ripetutamente) no a Giuntoli negli anni passati.

LUCIANO VIETTO (VALENCIA), 24 anni. Un nome aggiunto di recente sul taccuino di Giuntoli

FEDERICO CHIESA (FIORENTINA): 20 anni, attaccante. È noto l'interesse e il corteggiamento del Napoli per il figlio di Enrico.

AMIN YOUNES (AJAX): 24 anni ad agosto, dovrà darsi una risposta e risolvere un «caso» che lui stesso ha aperto e che vorrà essere chiuso. Ha scelto Napoli il 25 gennaio, l’ha poi ripudiata il 28, andandosene all’improvviso, senza un perché.

Ecco chi, invece, potrebbe partire

PEPE REINA, 35 anni, è certo il suo addio a fine stagione: destinazione Milan

KALIDOU KOULIBALY, 26 anni

FAOUZI GHOULAM, 27 anni

AMADOU DIAWARA, 20 ANNI

JORGINHO, 26 anni

DRIES MERTENS, 30 anni