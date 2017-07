Roma-Juventus, Pallotta abbraccia Pjanic e Szczesny

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori

Il presidente della Roma a Foxborough per tifare la sua squadra: prima del via abbraccia i suoi ex giocatori