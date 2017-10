Roma, Monchi il dirigente più pagato: tutti gli stipendi

Quanto guadagnano i dirigenti della Roma? Il club ha pubblicato la "Relazione sulla remunerazione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2017" con tutti i compensi percepiti da dirigenti e membri del Consiglio d'amministrazione

Mauro Baldissoni: 752mila euro lordi più 250mila bonus massimi

"In data 24 giugno 2016, la società e l’avv. Mauro Baldissoni hanno sottoscritto un accordo volto ad estendere la durata del predetto contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di direttore generale, sino alla data del 30 giugno 2019 - si legge nella relazione -. Ai sensi del predetto contratto, la Società si è impegnata a riconoscere in favore dell’avv. Mauro Baldissoni: - un compenso annuo su base fissa pari ad 752.000 euro lordi, per la carica di direttore generale, con effetto dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2019; - un premio annuo fino ad un importo massimo di 250.00,00 euro lordi, legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi e gestionali del club, come meglio specificati nel contratto".

Monchi: 1,9 milioni lordi per la prima stagione, poi 1,05 lordi a stagione più bonus

"In data 26 aprile 2017 è stato nominato nuovo direttore sportivo il sig. Ramon Rodriguez Verdejo, che ha sottoscritto un contratto valido per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con opzione per la stagione 2021/2022. Tale contratto prevede un compenso lordo per la stagione 2016/2017 pari ad euro 1.939.415 lordi, per euro 1.015.000 lordi per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019, e per euro 1.107.000 lordi per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Sono inoltre previsti, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, bonus massimi per euro 1.454.000 lordi, a partire dalla stagione sportiva 2017/2018 sino la termine del contratto".

Umberto Gandini: 663mila euro lordi

"Al dott. Umberto Maria Gandini, per la carica di amministratore delegato della società, è stato

corrisposto un compenso fisso di 663.000 euro lordi, quale dirigente della società in conformità a quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali".

Frederic Massara (ex ds): 296mila euro lordi + bonus

"In data 8 ottobre 2016 è stato nominato nuovo direttore sportivo il sig. Frederic Massara, rimasto in carica sino alla data del 25 aprile 2017. Nel periodo intercorso sono state erogate retribuzioni lorde per un ammontare pari ad euro 296.000 lordi. Inoltre è stato riconosciuto un bonus per l’avvenuta qualificazione alla fase a gironi della Uefa Champions League pari ad euro 150.000 lordi"

Walter Sabatini (ex ds): 292mila euro

"In data 7 ottobre 2016 il direttore sportivo sig. Walter Sabatini ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico percependo sino a tale data una retribuzione fissa lorda pari a 292.000 euro".