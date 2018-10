Olimpiadi giovanili, boxe: impresa di La Piana! È oro nei 51kg

ROMA - Suona ancora l'Inno di Mameli a Buenos Aires. A regalare l'ennesima gioia alla spedizione azzurra è Martina La Piana, laureatosi Campionessa tra le 51 kg nella boxe. La 17enne azzurra dopo essersi imposta nei turni precedenti contro l'indiana Jyoti, Campionessa del Mondo 2017, e contro la statunitense Haven Garcia, attualmente iridata, compie l'ennesima impresa piegando in finale la nigeriana Adijat Gbadamosi: al momento del voto i cinque giudici non hanno avuto esitazioni assegnando alla catanese la totalità del verdetto (5-0). Si chiude così, con un altro oro, la gloriosa avventura azzurra in terra argentina con 41 medaglie: 16 gli ori, 12 gli argenti e 13 i bronzi.