Special Olympics: azzurri in partenza salutati a Fiumicino

ROMA - Un lungo applauso, un brindisi collettivo beneaugurante, accompagnato dal tradizionale taglio della torta e dalle note dell'Inno di Mameli, ha concluso questa sera all'aeroporto di Fiumicino la cerimonia di saluto del gestore aeroportuale Adr alla delegazione azzurra composta da 157 persone, di cui 115 atleti, in partenza con un volo Ethiad Airways per i Giochi Mondiali Special Olympics, il più grande evento sportivo ed umanitario dell'anno in programma dal 14 al 21 marzo ad Abu Dhabi.

E' la prima volta che i Giochi vengono organizzati nell'area mediorientale del mondo. Settemila i partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo, in rappresentanza di 170 Paesi, impegnati in 24 discipline sportive. A seguire la manifestazione, 500mila spettatori. Ventimila, inoltre, i volontari presenti. L'Italia vedrà giocare insieme nella stessa squadra atleti con e senza disabilità intellettive nel basket, nelle bocce, nel bowling, nel calcio e nella pallavolo.

"Siamo davvero onorati di essere al fianco di Ethiad Airways questa sera per accogliere e dare il nostro migliore 'in bocca al mio lupo' alla delegazione italiana che si appresta a partecipare agli Special Olympics. E' un'occasione un po' diversa rispetto alle solite che magari ci vedono a fianco delle compagnie aeree per promuovere e lanciare collegamenti per nuove rotte ma che forse, se possibile, ancor di più ci rende orgogliosi di dare il nostro miglior contributo per una iniziativa così importante", ha detto Federico Scriboni, Head of Airline traffic Developmnet di Aeroporti di Roma, nell'aprire la cerimonia di saluto. Presenti anche il Country Manager Italy Ethihad Airways, Antonella Cataldi, che si è detta "molto emozionata per aver vissuto oggi due bellissimi momenti: il primo questa mattina al Coni ed il secondo questa sera qui a Fiumicino. Siamo davvero orgogliosi, come compagnia, di avervi a bordo per accompagnarvi a vivere questa bellissima esperienza". Da parte sua, il Capo delegazione Special Olympics Italia, Stella Vernole ha quindi ringraziato tutti per l'assistenza ricevuta alla partenza.