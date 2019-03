Indoor rowing: a Roma in gara oltre 750 atleti

Il countdown è terminato il C2 Open Indoor Championships Italia prenderà il via domani (sabato 16 marzo) a partire dalle 15.00 e per due giorni regalerà emozioni e sano agonismo all’interno della Palestra Monumentale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” dove si daranno appuntamento i migliori specialisti italiani dell’indoor rowing e tantissimi amatori che dalle palestre di tutta Italia si riverseranno a Roma per cimentarsi nell’affascinante disciplina. Negli ultimi due giorni le iscrizioni hanno avuto una notevole impennata, andando oltre le stesse previsioni degli organizzatori. Alla chiusura sono oltre 750 gli atleti che si presenteranno alla punzonatura e che si metteranno alla prova su remo ergometro.

L’evento, organizzato dalla Concept2, giunto alla 17a edizione, ha raggiunto quest’anno numeri record a testimonianza della crescita di una disciplina che si affronta con lo spirito di una maratona podistica. Ai campioni affermati faranno da corollario i tantissimi atleti che quotidianamente si cimentano nella specialità per il proprio benessere fisico e per il fascino che la sfida riveste. Molti dei protagonisti della due giorni non hanno mai remato in acqua e provengono dall’attività del Group Rowing, allenamenti di gruppo a tempo di musica o dal Crossfit e dall’ allenamento funzionale.

Le gare sono studiate su misura per garantire a tutti divertimento ed agonismo. Il partecipanti verranno suddivisi in categorie per peso e per età (dagli 8 anni agli over 80!) con categorie per atleti con abilità diverse. Nel contesto delle gare si svolgerà un campionato speciale riservato agli atleti con disabilità intellettive. Sotto la guida dei tecnici Paolo Ramoni e Simona Bartola si cimenteranno, tra gli altri, gli atleti speciali Francesco Sessa e Giordana Spanu; dalla Sicilia arriverà a Roma l’intero e fortissimo team di atleti guidati dalla campionessa mondiale di Indoor Rowing Anna Ferrarello.

Numerosi i personaggi dello sport e dello spettacolo che saranno protagonisti dell’evento.

COME E DOVE NASCE L’INDOOR ROWING-

Partendo da una bicicletta rovesciata, i fratelli Dreissigacker, fondatori, nel Vermont-Stati Uniti, della Concept 2 Inc., hanno sviluppato il primo remoergometro capace di simulare perfettamente il gesto tecnico del canottaggio e di misurare con precisione il rendimento dell’utente. Dopo quasi 40 anni di perfezionamento, il vogatore C2 è il più diffuso nel mondo e la Indoor Rowing (canottaggio a secco) è diventata una disciplina sportiva a tutti gli effetti, con campionati Nazionali, Europei e Mondiali. Il gesto del Rowing utilizza tutti i principali gruppi muscolari, il peso del corpo è sostenuto e non ci sono impatti – è quindi una disciplina alla portata di tutti! Pane quotidiano per i canottieri, e da diversi anni si voga ormai anche in palestra, a casa, all’università e a scuola ed il numero dei praticanti continua a crescere in maniera esponenziale.