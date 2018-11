Il 31 dicembre torna l'Atleticom We Run Rome

ROMA - Il gran giorno per tutti gli appassionati di running si avvicina: il 31 dicembre è la data da salvare sul calendario, quella dell’ormai consueto appuntamento con l’Atleticom We Run Rome 2018. Arrivata alla VIII edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, è il fiore all’occhiello di Atleticom, gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del CONI, si svolge sotto l'egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label.

Le ultime 4 edizioni targate Atleticom sono state quelle della definitiva consacrazione del tradizionale appuntamento podistico di fine anno: circa 35.000 atleti, tra uomini, donne e bambini, hanno invaso la Capitale, un fiume colorato e festante che ha animato la città e lo stadio delle Terme di Caracalla, cuore pulsante del villaggio allestito dagli organizzatori. Anche quest’anno l’Atleticom We Run Rome ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Come nelle passate edizioni, nel ricco pacco gara gli atleti troveranno la maglia tecnica dedicata che contribuirà a contraddistinguere il passaggio degli atleti che attraverseranno il centro storico di Roma come un’onda di un solo colore. Quest’anno sarà il rosso.

Le iscrizioni all’Atleticom We Run Rome potranno essere effettuate, fino al 30 dicembre, online sul portale www.werunrome.com (Fino a esaurimento dei posti disponibili). Per iscriversi alla prova competitiva è indispensabile aver compiuto 16 anni ed essere tesserato FIDAL, Run Card (in questo caso dovrà essere esibito un certificato medico per attività agonistica in corso di validità). Per partecipare alla 10 Km non competitiva basta aver compiuto 14 anni, nessun vincolo invece per la partecipazione alla 5 Km non competitiva. Per tutti coloro che si iscriveranno entro il 25 novembre sarà possibile avere il pettorale personalizzato con il proprio nome.