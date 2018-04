Giro delle Fiandre, trionfa Terpstra

ROMA - L'olandese Nick Terpstra (Quick-Step Floors) ha vinto in solitaria la 102ª edizione del Giro delle Fiandre, classica monumento belga che nei 267 chilometri del tracciato proponeva 18 muri e cinque settori di pavè. Già vincitore di una Parigi-Roubaix, nel 2014, il passista olandese ha preceduto il danese Mads Pedersen e il belga Philippe Gilbert, suo compagno di squadra.

Più staccati il campione del mondo Peter Sagan, uno di favoriti, giunto sesto, e Vincenzo Nibali, che dopo l'exploit alla Sanremo era a sua volta accreditato ma è giunto oltre il decimo posto. Proprio lo Squalo è stato in qualche modo ispiratore della vittoria di Terpstra, quando ad una trentina di chilometri dal traguardo è scattato per cercare di recuperare lo svantaggio su un terzetto di fuggitivi, tra i quali Pedersen. L'olandese, in gran giornata, ha presto staccato l'italiano e lo stesso ha fatto dopo aver raggiunto i tre di testa, per involarsi solitario al traguardo. Solo Pedersen ha cercato di resistere, mentre Sagan ha provato a riportarsi sotto ma poi ha dovuto cedere, marcato stretto dagli uomini della QuickStep, che hanno favorito l'allungo finale di Gilbert, campione uscente, verso il terzo posto.