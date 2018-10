Tre Valli Varesine, vince Skujins su Pinot. Nibali attacca, poi chiude col gruppo

ROMA - Toms Skujins ha vinto la 98ª edizione della Tre Valli Varesine di ciclismo, disputata oggi sui 197 chilometri che collegano Saronno con Varese. Il corridore lettone si è imposto in una volata ristretta a soli sette corridori, precedendo sul traguardo il francese Thibaut Pinot, ancora secondo come un anno fa, e l'inglese Peter Kennaugh, terzo. Buona prestazione per Vincenzo Nibali, che ai -20 chilometri ha pure provato ad attaccare, ma non è riuscito ad arrivare al traguardo da solo. Migliore degli italiani, alla fine, è risultato l'altro siciliano Giovanni Visconti, che si è piazzato al nono posto. La settimana ciclistica proseguirà con la 99ª Milano-Torino - in programma domani - e la 102ª edizione della Gran Piemonte (giovedì), gustosi aperitivi del 112° Lombardia, che si disputerà invece sabato.