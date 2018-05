Golf, Open d'Italia: in campo anche Fleetwood e Noren

ROMA - Quanti campioni per la 75ª edizione dell'Open d'Italia di golf (31 maggio-3 giugno). Field stellare al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Brescia). Alle star già annunciate continuano infatti ad aggiungersene altre. Dopo Tyrrell Hatton (campione in carica), Ian Poulter e Francesco Molinari (e tanti altri azzurri), tra gli altri ecco anche Alex Noren, Tommy Fleetwood, Ross Fisher, Matthew Fitzpatrick e Rafa Cabrera-Bello. Senza dimenticare il cinese Haotong Li e il belga Thomas Pieters. Tantissimi i campioni pronti a sfidarsi in un torneo diventato ormai super. Con in campo 23 fra i migliori 100 giocatori al mondo in un evento che per il secondo anno consecutivo vanterà un montepremi da 7 milioni di dollari.

FLEETWOOD - Tra questi spicca appunto la presenza di Fleetwood. Il britannico, numero 12 dell'Official world ranking, nel 2017 ha conquistato la Race to Dubai dopo aver battuto la concorrenza dell'olimpionico Justin Rose e dello spagnolo Jon Rahm. Il "re" dell'Eurotour è ormai tra i migliori interpreti della disciplina e in Lombardia punta al successo.