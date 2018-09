Nuoto, al via procedura per candidature Mondiali 2025 e 2027

ROMA - La Fina ha aperto questa settimana la procedura per la presentazione delle candidature per le edizioni 2025 e 2027 dei campionati del mondo e i campionati del mondo master; le federazioni, le città e le nazioni interessate dovranno comunicare al federazione internazionale il loro interesse entro e non oltre il 26 novembre 2018. Il 25 gennaio 2019, la Fina organizzerà un incontro a Losanna con le delegazioni delle città interessate, mentre le offerte formali dovranno essere ricevute entro il 25 aprile 2019. I Mondiali 2025 e 2027 saranno assegnati dalla Fina il prossimo 11 luglio a Gwangju, in Corea, sede dell'edizione 2019 (9-25 agosto). (in collaborazione con Italpress)