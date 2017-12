Atleticom We Run Rome 2017, ci siamo

«In bocca al lupo a tutti i partecipanti che domani correranno all’ATLETICOM WE RUN ROME 2017». Con questo tweet beneaugurante, corredato da una foto in cui fa sfoggio della maglia da gara, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha mandato il suo saluto alle migliaia di atleti che daranno vita all’evento sportivo che chiuderà in bellezza il 2017.

Mancano ormai solo poche ore al via dell’Atleticom We Run Rome e restano ancora pochi pettorali a disposizione dei ritardatari. Per tutti coloro che fossero interessati, il 31 dicembre sarà ancora possibile iscriversi alla gara (sia la competitiva sulla distanza di 10 Km che la non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km) direttamente allo Stadio delle Terme di Caracalla, dalle ore 9.30 fino alle 13.00.

Arrivata alla VII edizione, la manifestazione di corsa su strada , è il fiore all’occhiello dell’Atleticom ASD. La manifestazione gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del CONI, si svolge sotto l'egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Silver Label.

Anche quest’anno, nell’ormai consueto appuntamento del giorno di San Silvestro dedicato agli amanti del running e dello sport all’aria aperta, l’Atleticom We Run Rome ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

In campo maschile, l’atleta di punta di questa settima edizione dell'ATLETICOM WE RUN ROME 2017 sarà l’azzurro Daniele Meucci che torna a Roma per prendersi una grande rivincita dopo la sconfitta sul filo di lana del 2105 per mano del francese Florian Carvalho. Un secondo posto che ancora brucia all’atleta dell’Esercito, fermamente intenzionato a vincere la prestigiosa gara romana del 31 dicembre e magari battere il record della We Run Rome fissato a 28’ 17’'.

In campo femminile invece tutti i riflettori saranno per Sara Dossena. Proveniente dal triathlon, la 33enne mezzofondista italiana è reduce da una straordinaria performance: il 6° posto alla recente Maratona di New York con il tempo di 2h29:39, prima europea al traguardo nella Grande Mela e secondo crono italiano del 2017. Dopo aver conquistato il titolo italiano dei 10.000 su pista a Roma lo scorso maggio, l’obiettivo dell’atleta lombarda è adesso quello di tagliare per prima il traguardo della prestigiosa Atleticom We Run Rome per chiudere al meglio un 2017 ricco di soddisfazioni.

ISCRIZIONI ATLETICOM WE RUN ROME 2017

- Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 20,00.

- Per la 5 km la quota di iscrizione è fissata in € 15,00.