In 60.000 per la Stramilano

MILANO - Oltre 60.000 persone hanno invaso le strade della città per correre la 47° edizione della Stramilano. Uomini, donne, bambini, scolaresche, gruppi e atleti di ogni età e nazionalità che, con le loro t-shirt, hanno colorato di giallo le vie della città in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione. Due colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a cavallo “Voloire” hanno dato inizio alla manifestazione, mentre il 3° Reggimento Carabinieri Lombardia ha dato la carica ad atleti e spettatori. Presente anche la Fanfara della sezione Bersaglieri di Magenta. I primi a partire, da piazza Duomo alle 9, sono stati gli iscritti della Stramilano, la più partecipata delle tre gare a cui ha dato il via la madrina Justine Mattera: runner di ogni età e grado di allenamento, correndo o camminando lungo il percorso lineare di 10 km, hanno attraversato il cuore della città fino a tagliare il traguardo posto all’Arena Civica “Gianni Brera”. Fra loro, numerosissimi sono stati i team aziendali, alcuni presenti con oltre 300 partecipanti, e le scolaresche, di cui una con oltre 250 alunni. Alle 10, sempre da Piazza Duomo, è partita anche la Stramilanina dedicata ai più piccoli. In 8.000 tra bambini e i loro accompagnatori hanno attraversato il centro storico di Milano per 5 Km, sostenuti dal tifo e dall’incoraggiamento dei moltissimi spettatori presenti lungo il percorso. Alle 10.30, la partenza da piazza Castello della 43° edizione della prestigiosa Stramilano Half Marathon, la mezza maratona cittadina fra le più veloci al mondo, con oltre 7.000 partecipanti, atleti nazionali ed internazionali si sono sfidati tra le strade della città fino a tagliare il traguardo, quest’anno in Piazza Castello.



VINCITORI - Il keniota Felix Kibitok ha conquistato il primo posto alla Half Marathon con un tempo di 1h00’11’’, mentre fra le donne la vittoria va all’etiope Sutuma Kebede. I prati dell’Arena Civica “Gianni Brera”, aperta fin dal mattino, hanno accolto tutti i runner che hanno preso parte alla 10 e 5 km offrendo loro momenti di ristoro, relax e divertimento in attesa delle premiazioni. Grande entusiasmo è stato manifestato da tutti i presenti per l’emozionante spettacolo dei carabinieri della squadra sportiva Paracadutisti di Livorno: i paracadutisti si sono lanciati da un AB412 del nucleo elicotteri di Volpiano, per atterrare al centro dell’Arena Civica tra gli applausi della folla presente. Tante le associazioni presenti da Disabili No Limits Onlus dell’atleta paralimpica Giusy Versace fino ad Abio, assistenza ai bambini ospedalizzati; Associazione Aiuto ai Giovani Diabetici, aiuto ai genitori di figli con diabete; Amavas contro le malattie cardiovascolari, Il centro clinico Nemo, patologie neuromuscolari, Dutur Claun, clown terapia, Fabula, assistenza ai bambini autistici; Famiglie SMA, bambini con atrofia muscolare; Le Gocce, con bambini diversamente abili; Faraja House, i ragazzi di strada in Tanzania. Un’attenzione ai più deboli che da sempre contraddistingue lo spirito della Manifestazione.