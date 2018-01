Sci: Matt e Hirscher al comando a Zagabria, 3º De Fabiani in Germania

ROMA - Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Zagabria sono al comando i due austriaci Michael Matt in 55'37" e Marcel Hirscher in 55'58". Terzo tempo per il norvegese Henrik Kristoffersen in 55'96". Dopo la prova dei primi trenta atleti miglior azzurro, su una pista dal fondo molto umido e difficile trattato con il sale per la pioggia delle ultime ore, è il trentino Stefano Gross con il 5º tempo in 56'73". Poi ci sono Manfred Moelgg -vincitore lo scorso anno - al momento 12º in 57'23" e Patrick Thaler ancora più indietro in 59'33". Seconda manche alle ore 16,30.

IN GERMANIA - Ottima prova di Francesco De Fabiani che ha conquistato il quarto podio individuale in carriera. Nella tappa di Oberstdorf del Tour de Ski l'azzurro ha concluso al terzo posto la 15 km mass start alle spalle dei norvegesi Emil Iversen e Sindre Skar. Iversen ha vinto così la quinta gara in carriera, e la prima in stagione in una tappa del Tour. Il connazionale Skar ha chiuso con quasi mezzo secondo di ritardo, mentre De Fabiani ha fermato il cronometro sul 29:50.7 a 9 decimi dal vincitore. Non hanno preso parte alla gara Federico Pellegrino e Maicol Rastelli. Il prossimo appuntamento in programma con lo sci di fondo maschile sarà il giorno dell'Epifania in Val di Fiemme con la 15 km a tecnica classica.