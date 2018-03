Audi Fis Ski World Cup, la Goggia: «Voglio chiudere in bellezza»

TRENTO - "Ho voluto completare con qualche giro in più il mio allenamento. Serve tutto per ottenere i risultati, anche un giro in più in condizioni non ottimali con neve e nebbia, come è servita la gara non perfetta nel superG alle Olimpiadi per poi ottenere l'oro in discesa. Sono pronta per chiudere in bellezza". Così Sofia Goggia, in allenamento in in Val di Fassa (Trentino) con le altre azzurre Federica Brignone, Chiara Costazza, Marta Bassino, Manuela Moelgg, Irene Curtoni e Roberta Midali.

"Le emozioni olimpiche sono già alle spalle - dice la Brignone - anche se è stato fantastico. A Crans Montana ho dimostrato di avere ancora qualcosa da dare e, a parte un po' di bronchite, sono pronta a fare un grande finale di stagione".

La Costazza guarda allo slalom di domenica: "L'Olimpiade coreana me la porterò nel cuore, forse più delle altre tre alle quali ho partecipato, perché sono rimasta tanti giorni. Spero di centrare a Ofterschwang il risultato che mi è sfuggito nella seconda manche dello slalom olimpico".