Audi Fis Ski World Cup: Hirscher e la Shiffrin conquistano Are

ROMA - Il campione austriaco Marcel Hirscher ha vinto anche l'ultimo slalom gigante alle Finali di Are. A 29 anni, è la sua vittoria numero 58 in carriera e al 13ª stagionale. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen e terzo il francese Victor Muffat-Jeandet. Audi Fis Ski World Cup: l'Italia c'è: Goggia prima e Innerhofer secondo

AZZURRI - Per l'Italia il migliore - 33 anni ed ultima sua gara prima del ritiro dopo una lunga carriera che lo ha visto salire sul podio con un terzo posto nella passata stagione in Alta Badia - è stato l'altoatesino Florian Eisath 10º. Lo segue Manfred Moelgg 13º in 2.16.14. Più indietro Luca De Aliprandini 16º, Riccardo Tonetti 19º e Roberto Nani 20º. Domani, domenica 18 marzo, si chiude la stagione con lo slalom speciale. Audi Fis Ski World Cup, la Kirchgasser e la Zuzulova festeggiano così...

IL RITIRO - Eisath ha confermato a fine gara il ritiro: «Era una decisione che maturavo da un po', volevo arrivare alle Olimpiadi ed essere il piu' competitivo possibile. Volevo finire bene e sono contento». «Come raccontare la mia carriera? Sono stato sempre tenace e la gioia di sciare è stata sempre la mia benzina. C'è una frase di Mandela in cui mi ritrovo: 'non ho mai perso, ho vinto oppure ho imparato'. E io ho imparato moltissimo». Audi Fis Ski World Cup: Federica Brignone e Sofia Goggia in Svizzera

SHIFFRIN - Successo numero 43 in Coppa del Mondo per la statunitense Mikaela Shiffrin che alle finali di Are ha vinto nettamente lo slalom speciale, con il tempo di 1.46.42. Ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (1.48.00) e la svedese Frida Hansdotter (1.48.01). Miglior azzurra è stata la valtellinese Irene Curtoni 19ª, seguita da Federica Brignone, 22ª. Domani si chiude con lo slalom gigante. È la disciplina in cui, contrariamente allo slalom speciale, l'Italia ha parecchio da dire con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino e Manuela Moelgg.