Sci, SuperG Garmisch: Sofia Goggia che rientro, l'azzurra è seconda dietro la Schmidhofer

GARMISCH PARTENKIRCHEN (GERMANIA) - Torna a gareggiare in Coppa del Mondo di sci Sofia Goggia ed è subito grande Italia. L’azzurra centra il secondo posto nel SuperG di Garmisch Partenkirchen, vinto da Nicole Schmidhofer. Prima vittoria in questa specialità per l’austriaca. Completa il podio Lara Gut-Behrami, davanti a Federica Brignone.