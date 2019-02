Sci, Mikaela Shiffrin domina lo slalom speciale di Maribor

MARIBOR (Slovenia) - Tredicesima vittoria stagionale, cinquantaseiesima in Coppa del Mondo. Numeri da record per Mikaela Shiffrin. L'americana si aggiudica anche lo slalom speciale di Maribor e bissa la vittoria di ieri, in gigante, ex aequo con la Vlhova. Delude la slovacca, fuori dal podio nella sua specialità e quinta classificata. Seconda posizione per la svedese Swenn Larson. Terza l'elvetica Holdener. Buon nono posto per la Costazza.