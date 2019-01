Emiliano Sala, sospese le ricerche dell'aereo a causa dell'oscurità 

ROMA - Emiliano Sala, 28enne attaccante argentino di origini italiane, era a bordo dell'aereo privato che è scomparso lunedì mentre era in volo da Nantes a Cardiff. Sul Piper Malibu c'era solo un'altra persona, il pilota di cui ancora non si conoscono le generalità. «Non c'è stata nessuna chiamata di soccoerso - ha spiegato David Barker, capitano del porto dell'isola di Guernsey -. Il velivolo è sparito semplicemente dai radar e si sono interrotte le comunicazioni».

STOP ALLE RICERCHE - La ricerca nella zona della Manica è stata effettuata con elicotteri e imbarcazioni ma alle 18 (ora italiana) la polizia di Guernsey ha annunciato che l'oscurità ha imposto uno stop dei soccorsi. L'idea, si legge nel tweet sul profilo ufficiale, è riprenderle alle prime luci del mattino. Durante le operazioni che sono durate più di 15 ore, sono stati trovati molti oggetti in mare ma «non si può stabilire con certezza se essi siano associabili all'areo scomparso».

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019

IL PASSAGGIO AL CARDIFF - Sala, 28 anni, nella prima metà della stagione in Ligue 1 ha segnato 12 gol e si stava recando a Cardiff per iniziare la sua nuova avventura con il club gallese che l'ha pagato 17 milioni di euro al Nantes. Lunedì si era recato alla Jonelière, il centro di allenamento del Nantes, per prendere le sue ultime cose; e il club aveva pubblicato sull'account Twitter una foto del giocatore insieme agli ex compagni di squadra.

IL COMUNICATO UFFICIALE - Il Cardiff City ha pubblicato sul proprio sito un comunicato con le parole di Ken Choo, CEO del club inglese: «Siamo rimasti molto scioccati quando abbiamo saputo che l'aereo era scomparso. Ci aspettavamo che Emiliano arrivasse la scorsa notte a Cardiff e oggi sarebbe dovuto essere il suo primo giorno con la squadra. Il nostro proprietario, Tan Sri Vincent Tan, e il presidente, Mehmet Dalman, sono molto addolorati per la situazione. Abbiamo preso la decisione per prima cosa stamattina di annullare l'allenamento: i pensieri della squadra, dello staff dirigenziale e dell'intero club sono con Emiliano e il pilota. Tutti noi del Cardiff City FC vogliamo ringraziare i nostri fan e l'intera famiglia calcistica per il loro supporto in questo momento difficile. Continuiamo a pregare per notizie positive». La nota si conclude precisando che il Cardiff farà un ulteriore comunicato appena nuove informazioni saranno disponibili.

Emiliano Sala, fiori a Cardiff e sgomento a Nantes

RINVIATE DUE PARTITE DEL NANTES - Entente Sannois Saint Gratien-Nantes, gara valida per i sedicesimi della Coppa di Francia e in programma domani alle 18.30, è stata posticipata a domenica. Una decisione presa dopo la notizia della scomparsa dell'areo che avrebbe dovuto portare l'attaccante Emiliano Sala a Cardiff, il club che lo ha prelevato nelle ultime ore dal Nantes. Ovviamente sotto shock i suoi ex compagni di squadra e in generale il calcio francese, con tanti messaggi di speranza, lanciati dai colleghi che lo hanno affrontato in Ligue 1. Visto il rinvio della gara di Coppa a domenica prossima, sara' rinviata anche Nantes-Sain Etienne, sfida di campionato in programma sabato alle 17. Intanto la società francese ha cambiato la foto profilo sui social mettendo quella di Sala.