Eurocup, Gutierrez e Hogue affondano il Cedevita

ROMA - Comincia così come era finito il 2017 - ovvero con una vittoria, la nona consecutiva tra campionato e coppa - il nuovo anno della Dolomiti Energia Trentino che nel match d'esordio delle Top 16 di Eurocup non ha concesso sconti ai croati del Cedevita Zagabria battendoli 83-72. I bianconeri, che hanno dovuto rinunciare all'ultimo minuto a Dominque Sutton, hanno quindi potuto alzare le mani al cielo in segno di vittoria al termine di un match che sono riusciti a portare a casa dopo aver a lungo sofferto soprattutto nel primo tempo, quando hanno a lungo litigato con il canestro e sono persino finiti a -18 (42-24). La situazione però è radicalmente cambiata in uscita dagli spogliatoi quando Trento è riuscita a raddrizzare le sorti della gara grazie ad un parziale di 13-0 che l'ha riportata ad un passo dagli avversari. L'opera è stata poi completata con un ulteriore break di 17-3 messo a segno all'inizio del quarto quarto grazie alle giocate dello scatenato Jorge Gutierrez (15 punti e 9 assist) e di Dustin Hogue (27 punti e 10 rimbalzi) che, assieme a Shields (17 punti), hanno travolto con la loro straripante energia gli avversari i quali nella seconda metà di gara non sono più stati capaci di giocare una pallacanestro fluida nonostante le ottime prove di Nichols e dell'ex Varese Ukic (15 punti a testa).