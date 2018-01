Serie A2 Old Wild West - La 15^ giornata nel girone Ovest

SERIE A2 OLD WILD WEST 2017-2018

15^ giornata, ultima di andata

Girone Ovest

CALENDARIO

Quindicesima e ultima giornata di andata nel girone Ovest di Serie A2 Old Wild West, che stabilirà le quattro squadre qualificate per la Final Eight della LNP Coppa Italia di Jesi. Già ammesse Novipiù Casale Monferrato (certa del primo posto) ed Eurotrend Biella, restano da assegnare i rimanenti due posti. Tutte le gare sono in contemporanea domenica 7 gennaio alle ore 18.00: Casale Monferrato-Scafati è in diretta su Sportitalia.

Domenica 7 gennaio, ore 18.00

Napoli: Cuore Napoli Basket-Metextra Reggio Calabria

Rieti: NPC-FCL Contract Legnano

Treviglio: Remer-Eurotrend Biella

Porto Empedocle: Moncada Agrigento-Leonis Eurobasket Roma

Voghera: Bertram Tortona-Soundreef Siena

Trapani: Lighthouse-Pasta Cellino Cagliari

Casale Monferrato: Novipiù-Givova Scafati

Roma: Virtus-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Novipiù Casale Monferrato 22, Eurotrend Biella 20, Lighthouse Trapani 20, Bertram Tortona 18, Givova Scafati 18, Moncada Agrigento 16, FCL Contract Legnano 16, Benacquista Assicurazioni Latina 14, NPC Rieti 14, Pasta Cellino Cagliari 14, Soundreef Siena 12, Metextra Reggio Calabria 12, Virtus Roma 8, Leonis Eurobasket Roma 8, Remer Treviglio 8, Cuore Napoli Basket 4

GIRONE OVEST, LE IPOTESI DI PARITÀ ALL’ULTIMA DI ANDATA

Al seguente link le ipotesi di parità alla 15^ e ultima giornata di andata per il girone Ovest di Serie A2 Old Wild West, relativamente alle prime quattro posizioni che qualificano per la Final Eight di LNP Coppa Italia di Jesi (2-4 marzo 2018): http://bit.ly/2qjWd79

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, è Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Old Wild West, in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro, sta ideando numerose iniziative che per tutta la stagione coinvolgeranno ed emozioneranno tifosi e sportivi.

La prima è il Quinto Quarto: la domenica a cena con il biglietto della partita o l'abbonamento abbinato al gettone, si riceverà uno sconto del 20%. (Ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/quintoquarto).

CASALE MONFERRATO-SCAFATI IN DIRETTA SU SPORTITALIA

Grazie all’accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro, Sportitalia offre in esclusiva la stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. Con le partite dei gironi Est ed Ovest, per una copertura di 26 dirette complessive. Disponibili in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky. Le gare trasmesse su Sportitalia saranno visibili anche sulla piattaforma web dell'emittente, ed in parallelo a disposizione degli abbonati ad LNP TV Pass. Per la 15^ giornata in diretta la sfida del girone Ovest tra Novipiù Casale Monferrato e Givova Scafati, domenica 7 gennaio alle 18.00 dal PalaFerraris di Casale Monferrato.

RIETI-LEGNANO IN DIRETTA YOUTUBE SU LNP CHANNEL

Per il secondo anno sarà possibile assistere ad una gara a settimana di Serie A2 Old Wild West, in diretta in chiaro sul canale LNP Channel, piattaforma You Tube (https://www.youtube.com/user/LNPChannel). La partita selezionata per la quindicesima giornata è NPC Rieti-FCL Contract Legnano, gara del girone Ovest in programma al PalaSojourner di Rieti, con palla a due alle 18.00 di domenica 7 gennaio. La diretta settimanale in chiaro su LNP Channel è resa possibile grazie alla collaborazione con StreamAMG, partner del progetto LNP TV PASS, ed Open Sky, partner tecnologico LNP, che hanno accolto la proposta, offrendo la necessaria adesione ed il supporto all''iniziativa.

IN DIRETTA SU LNP TV

Per la terza stagione consecutiva tutte le gare della Serie A2 Old Wild West sono trasmesse in diretta e on demand su LNP TV Pass, la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://tvpass.legapallacanestro.com.

QUI per la news completa ---> http://bit.ly/2E9uTuh

A cura dell'Ufficio Stampa Lega Nazionale Pallacanestro