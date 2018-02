Serie B Old Wild West - Le gare della 21^ giornata su LNP Channel

Le tre gare di Serie B Old Wild West in diretta su YouTube

Torna in campo la Serie B con le gare del turno infrasettimanale in programma tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio. Tre le gare della 21^ giornata che saranno trasmesse in chiaro sul canale Youtube YouTube LNP Channel nell’ambito dell’iniziativa “Diretta Channel” Serie B, voluta da LNP per aumentare la visibilità delle gare del campionato cadetto.

Ecco il programma delle gare della 21^ giornata su LNP Channel:

Mercoledì 7 febbraio

Ore 20.30 Tramarossa Vicenza - Virtus Padova (girone B)

Ore 21.15 All Foods Fiorentina Basket Firenze - Gessi Valsesia Borgosesia (girone A)

Giovedì 8 febbraio

Ore 21.15 Rossella Virtus Civitanova Marche - Sicoma Val Di Ceppo Perugia (girone C)

Con l’iniziativa Diretta Channel Serie B, LNP vuole offrire alle squadre di Serie B Old Wild West la ribalta del suo canale ufficiale YouTube, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno di autoproduzione dei Club, ed al tempo stesso creare un luogo di ritrovo dove poter seguire le vicende del torneo per gli appassionati del campionato cadetto.