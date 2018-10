FIBA Europe Cup, Cain monumentale. Varese asfalta il Rilski

ROMA - Buona la prima per la Openjobmetis Varese che all'esordio in regular season di FIBA Europe Cup ha travolto i bulgari del Rilski Sportist con un netto 95-76. Decisive nelle file dei biancorossi, che hanno tirato con il 50% dal campo e hanno mandato cinque giocatori in doppia cifra per punti segnati, le prestazioni di Tyler Cain, arrivato a quota 19 punti a cui ha aggiunto anche 13 rimbalzi e 4 assist, e di Thomas Scrubb che di punti ne ha segnati 18. Le sue fortune Varese le ha costruite in un primo tempo quasi perfetto concluso a +21 (54-33). Nella seconda metà di gara infatti ai biancorossi è bastato gestire il passivo per portare a casa la vittoria senza fatiche.