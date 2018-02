Fiat Torino, Poeta operato al naso con successo

Il play campano in forse per le Final Eight di Firenze. Problemi anche per Vujacic, Okeke e Pelle

ROMA - Infermeria piena in casa della Fiat Torino a pochissimi giorni dall'inizio delle Final Eight di Coppa Italia: il club piemontese nella manifestazione toscana rischia infatti di non poter contare su Peppe Poeta che, nel corso della gara vinta da Torino a Pesaro domenica scorsa, ha rimediato la frattura delle ossa nasali e la lussasione del setto, che lo hanno costretto questa mattina a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il play azzurro, attraverso la nota diffusa dal club piemontese, ha comunque fatto sapere che farà di tutto per scendere in campo al Mandela Forum con l'ausilio di una maschera protettiva. La Fiat Torino ha poi reso noto che non sono in perfette condizioni anche Sasha Vujacic - alle prese con problemi alla spalla rimediati in Eurocup -, il nuovo arrivato Norvel Pelle (colpito da un forte attacco influenzale), e anche il giovane Okeke che sta svolgendo accertamenti per indagare sulla natura dei problemi emersi nelle visite semestrali per ottenere l'idoneità sportiva.