NAPOLI - Il San Vitaliano Calcio ha scelto Francesco Ambrosino come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha esperienze nei campionati di Eccellenza e Promozione con Saviano, Baiano, Ercolano e Cimitile. Così il direttore sportivo Giuseppe Panico ai canali ufficiali del club: "Abbiamo tanta stima e fiducia in questa scelta, è stato subito entusiasta della squadra e dell'ambiente. Crediamo in lui per affrontare il 2018 con la voglia di rimetterci subito in corsa".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA