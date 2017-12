NAPOLI - La Puteolana 1902 ha chiuso il suo 2017 in bellezza con una vittoria per 7-3 contro il Rione Terra, amichevole sviluppatasi in un clima di grande festa. A fine gara ecco le parole del tecnico Sarnataro: "È stato un bel momento di aggregazione e di sport insieme a una società che stimiamo. Ottima sgambata per noi, ci sarà utile".

