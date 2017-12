Sarnese, Condemi: «Guardiamo avanti e lavoriamo sodo»

Il tecnico: «I risultati ci stanno dando ragione, ci stiamo superando in tutto»

NAPOLI - Due pareggi e due vittorie nelle ultime 4 giornate, otto punti raccolti in quattro gare e la classifica di Serie D è tornata a sorridere alla Polisportiva Sarnese. Il tecnico della squadra campana Condemi ha fatto il punto della situazione alla viglia del nuovo anno: "I risultati ci stanno dando ragione, ci stiamo superando in tutto. Tutti i ragazzi stanno facendo tutti, ma dobbiamo essere bravi a dimenticare quanto di buono fatto per ripartire alla grande nel 2018. Guardiamo avanti e lavoriamo sodo".

