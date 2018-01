Real Frattaminore, Liguori: «Contro il Lacco Ameno vittoria della svolta»

NAPOLI - L'attaccante del Real Frattaminore Dario Liguori ha segnato due reti importanti che hanno assicurato una vittoria decisiva contro il Lacco Ameno. "Era da un po’ di tempo che non marcavo una rete - ha dichiarato il giocatore del club che milita in Prima Categoria campana - anche perché nel frattempo c’è stato qualche palo colpito ed ho saltato delle partite visto che sono rimasto ai box per infortunio. Sicuramente segnare è sempre bello. Mi auguro che la vittoria contro il Lacco Ameno sia la gara della svolta. Oltre ai tre punti in classifica che abbiamo conquistato nell’ultima gara, penso che si sia vista una squadra davvero unita e determinata nel cercare la vittoria. Spero sia un 2018 fantastico per tutti noi".

