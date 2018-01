Coppa Italia Dilettanti Campania, semifinale: Real Forio-Savoia 3-1

NAPOLI - Il Real Forio ha battuto 3-1 il Savoia nella semifinale d'andata della Coppa Italia Dilettanti. I biancoscudati hanno subito e sofferto, senza però rinunciare mai al gioco nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione al 20' del portiere che ha toccato il pallone con le mani fuori dall'area di rigore. Al 26' gli ospiti passano con Allocca, abile a staccare di testa su azione d'angolo. Il pari dei foriani arriva dopo soli 8 minuti con Piccirillo, nello stesso modo. Al 91' grande azione di Castagna che salta Riccio e D'Aquino, ribadendo in rete a porta sguarnita, poi al 94' Rubino cala il tris per i biancoverdi con un perfetto pallonetto. Dopo il 3-1 dell'andata, la qualificazione si deciderà al Giraud il 17 Gennaio.

