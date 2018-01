Villaricca, che colpo: preso l'attaccante D'Andrea

Il classe 1993 darà nuova linfa al reparto offensivo del club che milita in Terza Categoria

NAPOLI - Nuovo colpo di mercato per il Villaricca. In vista della seconda parte di stagione, il club ha ufficializzato l'arrivo di Davide D'Andrea, attaccante classe 1993. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha indossato, tra le altre, le maglie di Arzanese, Cavese, CTL Campania e Neapolis. Nel prossimo weekend, 6a giornata del campionato di Terza Categoria napoletana, nel girone A ci sarà proprio il testa a testa tra Paratina Chiaiano e Villaricca per il vertice. I primi hanno raccolto finora cinque vittorie su cinque mentre i secondi inseguono a 2 punti di distanza.

