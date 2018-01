Real San Gennarello, vittoria 1-6 in casa della Massa Lubrense

NAPOLI - Inizia nel migliore dei modi il 2018 per il Real San Gennarello di Di Martino. La squadra biancorossa ha battuto 1-6 il Massa Lubrense, mantenendosi così in zona playoff nel girone E di Prima Categoria campana. Dopo 4 minuti Massa porta già in vantaggio i suoi con un bel diagonale, poi al 12' D'Esposito svetta di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo e fa 1-1. Al 16’ è rispoli a far gioire ancora il Real San Gennarello, poi, a seguire Iazzetta fa 1-2 al 20' con una gran punizione e pochi minuti dopo Rispoli segna l'1-4 e fa doppietta. Prima della fine del primo tempo l'arbitro sventola due cartellini rossi alla Massa Lubrense per proteste: Agrillo e Aiello lasciano in 9 la squadra di casa. Nella ripresa il Real dilaga con il terzo gol di Rispoli e il definitivo 1-6 del subentrato Iervolino.

