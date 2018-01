Forza e Coraggio, ecco Zarrella e Magliulo per l'attacco

BENEVENTO - Nuovi arrivi per il Forza e Coraggio, messi a segno dal direttore sportivo Giovanni Zarro. Si aggiungono allo scacchiere due nuove pedine per l'attacco. La prima è il giovane e molto interessante Vincenzo Zarrella, classe '98, che può giocare indifferentemente da prima punta o da esterno d'attacco. Per il ragazzo, che arriva dalla formazione del Notaresco che milita nel campionato di Eccellenza abruzzese, esperienze importanti in carriera prima dell'approdo con la formazione sannita: prodotto del vivaio dell'Avellino, ha militato, infatti, anche con il Chieti. Per fare da "chioccia" ad una squadra con tanti giovani e per portare il suo contributo di esperienza e gol, torna a vestire la maglia della Forza e Coraggio, che per lui ormai è una seconda pelle, il bomber Luigi Magliulo, reduce dalla prima parte di stagione disputata con la maglia dell'Amorosi in 1a categoria. Un ritorno a casa per Magliulo che dimostra ancora una volta il suo grandissimo attaccamento alla casacca beneventana.