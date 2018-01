Frattese, risolte le vertenze con Liquidato e Sorrentino

Il club ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno nuovi colpi in entrata. L'obiettivo è la salvezza in Serie D

NAPOLI - La Frattese ha reso noto di aver risolto positivamente le vertenze dell’allenatore Stefano Liquidato e del preparatore atletico Tommaso Sorrentino. Tutto ciò è stato possibile grazie all’intervento dell’ex Presidente Antonio Nuzzo, che ancora una volta ha dimostrato di essere un uomo ed un imprenditore serio visto che ogni qualvolta assume un impegno, regolarmente lo assolve. Il club ha annunciato, inoltre, Raffaele Giustiniani come nuovo Team Manager e ha promesso colpi in entrata per rinforzare la rosa e centrare la salvezza in Serie D.

