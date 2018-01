C. Frattese-Monte di Procida 1-2. Mazziotti: «Grande mentalità»

NAPOLI - Il Monte di Procida ha espugnato il campo della C. Frattese per 1-2, con la doppietta di Lucignano. A fine gara, il tecnico Marco Mazziotti ha raccontato tutta la sua soddisfazione ai microfoni dell'ufficio stampa del club: "Abbiamo giocato una bellissima partita - ha dichiarato - giocata bene, affrontata con tanto ordine e una grande mentalità. Questa vittoria arriva su in campo difficilissimo, contro una formazione che fa un gran calcio. I miei ragazzi hanno dato tutto. Complimenti ai nostri avversari per l'accoglienza e per il modo pulito con cui fanno calcio".

