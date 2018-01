Gragnano, Campana: «Alla pari con un Altamura da vertice»

NAPOLI - Gragnano e Team Altamura hanno pareggiato 0-0 nella 18a giornata del girone H di Serie D. Il tecnico dei gialloblù Rosario Campana ha analizzato così la prestazione della sua squadra: "Stiamo esprimendo un buon calcio, anche oggi abbiamo affrontato un avversario forte con la massima autostima ed autorità. Sapevamo che non sarebbe stato facile raccogliere un risultato positivo, loro puntano a vincere il campionato e noi ce la siamo giocata. I ragazzi oggi sono stati perfetti, dal punto di vista tattico abbiamo concesso poco o nulla ai nostri avversari ed in alcune circostanze abbiamo sfiorato il vantaggio. Dedico questa vittoria ai nostri tifosi che, nonostante una giornata ventosa ed uggiosa, ci hanno seguito fin qui per sostenerci".

