Setteville Case Rosse, il punto di De Vincenzi e Giorno

ROMA - Christian De Vincenzi e Claudio Giorno, rispettivamente alla guida degli Allievi e dei Giovanissimi del Setteville Caserosse, hanno analizzato i momenti delle loro squadre. I 2001 sono primi indiscussi del proprio girone dall'inizio della stagione. Si difendono con grande orgoglio però anche i 2003, che inseguono, senza concedere tregua, la rivale, il Circolo Canottieri Roma. De Vincenzi ha dichiarato: "Per noi continua a essere una grande stagione, non c'è che dire. Resta ancora vivo nella mia mente il ricordo di quella splendida partita con il Villalba. Gli stimoli sono molto importanti. Io sono un allenatore fortunato: alleno dei piccoli professionisti, hanno una fame impressionante". Sul futuro: “Non possiamo far altro che continuare su questa strada. Andiamo a vincere questo campionato: sappiamo di meritarlo. E questo senza dimenticare il nostro obiettivo prioritario, cioè la crescita dei nostri ragazzi".

TUTTO SUI DILETTANTI DEL LAZIO

LE PAROLE DI GIORNO - “E' un periodo in cui le cose ci girano bene - ha dichiarato invece Claudio Giorno - siamo in forma e la partita vinta all'andata 1-0 contro il Circolo Canottieri è il risultato più bello. Loro hanno sbagliato due calci di rigore e il nostro portiere Verre è stato un grande punto di forza. Anche il nostro reparto offensivo sta facendo molto bene, trainato da un Guidi veramente esplosivo quest'anno. Ora dobbiamo solo cercare di migliorare a centrocampo: a volte ci perdiamo un po' e andiamo in sofferenza. Riprendere il Circolo? Noi abbiamo il difficile impegno con il Palombara: cerchiamo di vincerlo, sperando che i nostri rivali perdano qualche punto nel resto del percorso".