Casoria, Gioielli: «Saremo più forti di questo periodo no»

NAPOLI - Il Casoria Calcio ha perso nuovamente nel girone A di Eccellenza. Dopo il ko col Volla e il pari col San Giorgio, nel pomeriggio i viola sono stati sconfitti 1-0 contro il Monte di Procida. Uno dei leader del gruppo, Carlo Gioielli, ha parlato a cuore aperto: "Ora è il momento di metterci la faccia - ha spiegato il numero 10 viola - Io credo che nelle difficoltà si vede un amico, un giocatore, un fratello, un conoscente. Abbiamo vissuto tanti momenti belli quest'anno, eravamo tutti felici ma è facile esserlo quando tutto gira per il verso giusto, ma nel calcio ad un certo punto arrivano anche le difficoltà che non devono però cambiare nulla di quanto fatto finora. Questo gruppo sta facendo grandi cose, è sotto gli occhi di tutti, siamo una famiglia prima che una squadra e non saranno certo dei risultati poco felici a cambiarci, siamo più forti di questo periodo no che sono convinto passerà presto e dopo sarà ancora più bello. Invito tutti a restare sempre e comunque con la testa alta, sono orgoglioso di questa squadra e questa società".

